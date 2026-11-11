Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 5 günlük mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 5 günlük mücadelesini kaybetti

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Kırıkkale'de 6 Kasım'da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören sürücü, kazada ağır yaralanmıştı.

Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 6 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ömer Efe Albayrak (20), tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ö.B. idaresindeki 16 ATN 954 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında Ömer Efe Albayrak yönetimindeki 06 DVR 679 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.???????

Kaynak: AA
Alparslan Türkeş BulvarıYerel HaberlerKırıkkale3. Sayfa6 KasımGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 5 günlük mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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