Kırıkkale\'de polis, 3 yıl 15 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılan firariyi yakaladı

Kırıkkale'de polis, 3 yıl 15 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılan firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, hırsızlık suçundan 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerince yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.T. operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Kaynak: AA
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