Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında 7 şüpheli yakalandı

Kırıkkale\'de siber suçlarla mücadele kapsamında 7 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de yapılan çalışmalar sonucunda siber suçlarla mücadele kapsamında 7 şüpheli yakalandı ve 12 işlem başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 105 kullanıcıyı tespit etti. Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 180 vatandaş bilgilendirildi.

02.05.2024 14:58
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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 7 şüpheli yakalandı, 12 işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Nisan- 1 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 105 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 7 nitelikli dolandırıcılık, 3 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, nitelikli hırsızlık ve müstehcenlik olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 180 vatandaş bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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