Kırıkkale\'de siber suçlarla mücadele kapsamında 7 şüpheli yakalandı

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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 7 şüpheli yakalandı, 12 işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Nisan- 1 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 105 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 7 nitelikli dolandırıcılık, 3 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, nitelikli hırsızlık ve müstehcenlik olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 180 vatandaş bilgilendirildi.