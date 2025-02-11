Kırıkkale'de Sobadan Çıkan Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Sobadan Çıkan Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kırıkkale\'de Sobadan Çıkan Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, sobadan kaynaklanan yangında 66 yaşındaki Kamile Öztürk hayatını kaybetti. Yangın, evin üst katında çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.02.2025 21:58  Güncelleme: 21:59
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KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bir evde sobadan kaynaklı çıkan yangında Kamile Öztürk (66), hayatını kaybetti.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçlar köyünde, Kamile Öztürk'e ait 2 katlı müstakil evin üst katında çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede yayılarak evi tamamen sardı. Bu sırada evde bulunan Kamile Öztürk içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede, Öztürk'ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Sobadan Çıkan Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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