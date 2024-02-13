Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda 13 şüpheli yakalandı

Kırıkkale\'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda 13 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 60 araca ceza yazılırken, 9 fişek, 2 kesici alet ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

13.02.2024 17:18  Güncelleme: 17:21
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Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 675 kişi ve 1571 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 13 zanlının yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 60 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, 9 fişek, 2 kesici alet ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

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