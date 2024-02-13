Kırıkkale\'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda 13 şüpheli yakalandı

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Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 675 kişi ve 1571 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 13 zanlının yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 60 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, 9 fişek, 2 kesici alet ve 5 sentetik hap ele geçirildi.