Kırıkkale'de Sokakları Yenileme Çalışmaları
Kırıkkale'de parke taşı döşeme ve tamir çalışmaları devam ediyor, sokaklar daha güvenli hale geliyor.
Kırıkkale'de ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme ve tamir çalışması sürüyor.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakların daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni kilit parke taşı döşeme ve tamir çalışmaları gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA
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