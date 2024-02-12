Kırıkkale'de Tartışma Sonucu Tüfekle Öldürülen Kişi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Tartışma Sonucu Tüfekle Öldürülen Kişi

Kırıkkale\'de Tartışma Sonucu Tüfekle Öldürülen Kişi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde E.G., tartıştığı dünürü Kemal Tozkoparan'ı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından E.G. gözaltına alındı.

12.02.2024 17:30
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KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde E.G., tartıştığı dünürü Kemal Tozkoparan (58), tüfekle vurularak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. E.G. ile dünürü Kemal Tozkoparan, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile E.G., tüfekle Tozkoparan'a ateş etti. Ağır yaralanan Tozkoparan, kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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