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Kırıkkale'de temizlik seferberliği: Başkan Önal ve ekibi sahada

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, temizlik çalışmalarına katılarak, ekiplerle birlikte çöp topladı, park temizliği yaptı.

Kırıkkale Belediyesi, çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye personeli ve birim müdürleri ile birlikte sokaklarda, caddelerde ve parklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmasında toplanan çöplerin büyük bir kısmı geri dönüşüme kazandırılacak.

"Ekonomiye katkı sağlayacağız"

Çevredeki bazı vatandaşlarda etkinliğe katılarak destek verdi. Toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılması sayesinde, doğal kaynakların korunması ve atık miktarının azaltılması hedefleniyor. Başkan Önal, geri dönüşüm çalışmalarının yaygınlaştırılması için gerekli altyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Başkan Önal, bu tür etkinliklerin çevre bilincini artırmada önemli bir rol oynadığını belirterek, "Belediye olarak temiz ve yaşanabilir bir Kırıkkale için var gücümüzle çalışıyoruz. Toplanan çöplerin geri dönüşümü sayesinde hem çevremizi koruyacağız hem de ekonomiye katkı sağlayacağız" dedi.

"Çevre temizliği yapıyoruz"

Vatandaşlara çevre temizliğinin önemini anlatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Önal, "Belediye personelimizle ve müdürlerimizle beraber bir farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yapıyoruz. Oldukça ciddi de bir kalabalık var. Caddeleri, sokakları ve parkları geziyoruz. Olabildiğince vatandaşımıza çevrenin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Hem de gördüğümüz noktalarda müdahil oluyoruz. Bugün epeyce çöp topladık. Aslında geri dönüşümün de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Topladığımız malzemelerin büyük bir kısmı da geri dönüşüme uygun malzeme. Geri dönüşüm aynı zamanda ekonomiye katkısı olan da bir konu" diye konuştu.

"Geri dönüşümle ilgili ciddi çalışmalarımız var"

Başkan Önal, geri dönüşüm konusunun sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünyada son dönemlerde geri dönüşümle ilgili ciddi adımlar atılıyor. Kırıkkale Belediyesi olarak da geri dönüşümle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz: Yaşadığımız kentin, yaşadığımız coğrafyanın, yaşadığımız bölgenin temiz tutulması belki de her şeyden önemli. Halk sağlığı açısından da önemli bir konu. Sahalarda olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kırıkkale bizim evimiz"

Çöp toplama faaliyetine katılan vatandaşlardan Cem Eren ise, "Bugünkü etkinliğimizde bir farkındalık oluşturulması ve halkımızın da bu konuya duyarlılık göstermesi için buradayız. İlerleyen günlerde bu farkındalıkla çevre bilinciyle halkımızın temiz bir Kırıkkale için duyarlı olmasını diliyoruz. Kırıkkale bizim evimiz, yaşanabilir bir kent için hep birlikte çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hassasiyet göstermemiz gerekiyor"

Vatandaşlardan Tuğba Çiftçi de, "Plastiklerin doğaya atılmamasını, özellikle izmaritlerin ve çekirdek kabuklarının yerlere atılmamasını istiyorum. Bu konuda hassasiyet göstermemiz gerekiyor" dedi.