Kırıkkale'de temizlik seferberliği: Başkan Önal ve ekibi sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de temizlik seferberliği: Başkan Önal ve ekibi sahada

Kırıkkale Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, temizlik çalışmalarına katılarak, ekiplerle birlikte çöp topladı, park temizliği yaptı.

06.06.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de temizlik seferberliği: Başkan Önal ve ekibi sahada

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, temizlik çalışmalarına katılarak, ekiplerle birlikte çöp topladı, park temizliği yaptı.

Kırıkkale Belediyesi, çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye personeli ve birim müdürleri ile birlikte sokaklarda, caddelerde ve parklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmasında toplanan çöplerin büyük bir kısmı geri dönüşüme kazandırılacak.

"Ekonomiye katkı sağlayacağız"

Çevredeki bazı vatandaşlarda etkinliğe katılarak destek verdi. Toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılması sayesinde, doğal kaynakların korunması ve atık miktarının azaltılması hedefleniyor. Başkan Önal, geri dönüşüm çalışmalarının yaygınlaştırılması için gerekli altyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Başkan Önal, bu tür etkinliklerin çevre bilincini artırmada önemli bir rol oynadığını belirterek, "Belediye olarak temiz ve yaşanabilir bir Kırıkkale için var gücümüzle çalışıyoruz. Toplanan çöplerin geri dönüşümü sayesinde hem çevremizi koruyacağız hem de ekonomiye katkı sağlayacağız" dedi.

"Çevre temizliği yapıyoruz"

Vatandaşlara çevre temizliğinin önemini anlatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Önal, "Belediye personelimizle ve müdürlerimizle beraber bir farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yapıyoruz. Oldukça ciddi de bir kalabalık var. Caddeleri, sokakları ve parkları geziyoruz. Olabildiğince vatandaşımıza çevrenin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Hem de gördüğümüz noktalarda müdahil oluyoruz. Bugün epeyce çöp topladık. Aslında geri dönüşümün de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Topladığımız malzemelerin büyük bir kısmı da geri dönüşüme uygun malzeme. Geri dönüşüm aynı zamanda ekonomiye katkısı olan da bir konu" diye konuştu.

"Geri dönüşümle ilgili ciddi çalışmalarımız var"

Başkan Önal, geri dönüşüm konusunun sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünyada son dönemlerde geri dönüşümle ilgili ciddi adımlar atılıyor. Kırıkkale Belediyesi olarak da geri dönüşümle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz: Yaşadığımız kentin, yaşadığımız coğrafyanın, yaşadığımız bölgenin temiz tutulması belki de her şeyden önemli. Halk sağlığı açısından da önemli bir konu. Sahalarda olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kırıkkale bizim evimiz"

Çöp toplama faaliyetine katılan vatandaşlardan Cem Eren ise, "Bugünkü etkinliğimizde bir farkındalık oluşturulması ve halkımızın da bu konuya duyarlılık göstermesi için buradayız. İlerleyen günlerde bu farkındalıkla çevre bilinciyle halkımızın temiz bir Kırıkkale için duyarlı olmasını diliyoruz. Kırıkkale bizim evimiz, yaşanabilir bir kent için hep birlikte çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hassasiyet göstermemiz gerekiyor"

Vatandaşlardan Tuğba Çiftçi de, "Plastiklerin doğaya atılmamasını, özellikle izmaritlerin ve çekirdek kabuklarının yerlere atılmamasını istiyorum. Bu konuda hassasiyet göstermemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale, Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de temizlik seferberliği: Başkan Önal ve ekibi sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran’da yapılacak Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran'da yapılacak
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:12:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de temizlik seferberliği: Başkan Önal ve ekibi sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement