Kırıkkale'de terör örgütleri DEAŞ ve el-Nusra'ya yönelik operasyonda 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ ve el-Nusra'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, örgütlerle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu U.H, E.S.M.D. ve M.D'yi kent merkezinde yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Terör Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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