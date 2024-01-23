Kırıkkale\'de ters yönde ilerleyen minibüs cep telefonuyla kaydedildi

Kırıkkale'de kara yolunda ters yönde geri geri ilerleyen minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücü ve plaka bilgisi öğrenilemeyen minibüs, Kırıkkale- Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi mevkisinde trafiği tehlikeye düşürerek metrelerce geri geri ters yönde ilerledi.

Bazı sürücüler, araç sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi.

Kırıkkale- Kayseri yol ayrımına kadar yaklaşık 500 metre geri geri ilerleyen minibüs, daha sonra normal şekilde yoluna devam etti.

O anlar, çevredeki bir apartmandan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.