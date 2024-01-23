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Kırıkkale'de ters yönde ilerleyen minibüs cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de ters yönde ilerleyen minibüs cep telefonuyla kaydedildi

Kırıkkale-Samsun kara yolunda sürücü ve plaka bilgisi belirlenemeyen minibüs, Yüksek İhtisas Hastanesi mevkisinde geri geri ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. Bazı sürücüler tepki gösterirken, minibüs yaklaşık 500 metre geri geri giderek normal şekilde yoluna devam etti. O anlar, çevredeki bir apartmandan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kırıkkale\'de ters yönde ilerleyen minibüs cep telefonuyla kaydedildi
23.01.2024 - 09:33,
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Kırıkkale'de kara yolunda ters yönde geri geri ilerleyen minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücü ve plaka bilgisi öğrenilemeyen minibüs, Kırıkkale- Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi mevkisinde trafiği tehlikeye düşürerek metrelerce geri geri ters yönde ilerledi.

Bazı sürücüler, araç sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi.

Kırıkkale- Kayseri yol ayrımına kadar yaklaşık 500 metre geri geri ilerleyen minibüs, daha sonra normal şekilde yoluna devam etti.

O anlar, çevredeki bir apartmandan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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