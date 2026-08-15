Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Y.İ.T. idaresindeki 71 AER 835 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Kimeski Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki telefon direğine çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Ceren Albayrak, olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ile yolcu Y.U. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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