KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Yozgat karayolu Delice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Savaş D. (29) idaresindeki 66 ACK 467 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, karşı şeritten gelen Mehmet Ç. (26) yönetimindeki 71 ACM 031 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle otomobillerde bulunan Seyit Ç. (69), Bakiye Ç. (67), Fatma Ç. (23), Seyit Emir Ç. (2) ve Akif Y. (36) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada Seyit Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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