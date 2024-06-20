Kırıkkale'de Trafik Polisine Mukavemet Eden Sürücü Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de görevli trafik polisine mukavemette bulunduğu ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla bir sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün, trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı yapılan T.Ö'nün kullandığı otomobil, Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

İşlemlerin yapıldığı esnada taşkınlık çıkartarak görevli trafik polisine mukavemette bulunan ve devlet büyüklerine hakaret eden T.Ö, zor kullanılarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.