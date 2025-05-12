Kırıkkale'de Ücretsiz Sebze Fidesi Dağıtımında İzdiham - Son Dakika
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Kırıkkale'de Ücretsiz Sebze Fidesi Dağıtımında İzdiham

Kırıkkale Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz olarak 200 bin sebze fidesi dağıttı. Dağıtım öncesinde meydana akın eden kalabalık nedeniyle 3 ayrı dağıtım noktası oluşturuldu. Belediye Başkanı Ahmet Önal, üreticilere destek amaçlı düzenlenen etkinliğin başarılı geçtiğini belirtti.

12.05.2025 19:42
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Ücretsiz olduğunu duyan koştu, izdihamı önlemek için 3 farklı nokta oluşturuldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ücretsiz dağıtılan 200 bin sebze fidesi binlerce vatandaş yararlandı. Dağıtım saatinden önce meydana akın eden vatandaşlar, 3 ayrı dağıtım standında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kırıkkale Belediyesi, yerli üretimi desteklemek amacıyla ata tohumlarından ürettiği 200 bin sebze fidesini Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Belediyeye ait seralarda domates, biber, patlıcan gibi sebze türlerinden fideler üretildi. Vatandaşlar, dağıtım saatinden yaklaşık 2 saat önce meydanda toplanmaya başladı. Yoğun kalabalık nedeniyle 3 ayrı dağıtım noktası oluşturuldu. Dağıtım stantlarının birinde Belediye Başkanı Ahmet Önal, diğer stantlarda ise Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Ömer Elidemir vatandaşlara fide dağıtımı yaptı.

Başkan Önal, üretici ve çiftçiye destek olmanın amaçlandığını belirterek, belediyenin kendi serasında ürettiği fidelerin Merkez ilçeye bağlı köylere de ulaştırılacağını söyledi. Amaçlarının üreticiye destek olmak olduğunu ifade eden Önal, "Amaç, üreticiye ve çiftçiye destek olmak. Bu anlamda aylardır süren emeğin, fedakarlığın karşılığında Kırıkkale Belediyesi seramızda kendi personelimizle ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza dağıttık. Bizim için de güzel bir gün oldu" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 200 bin fide dağıttıklarını anlatan Önal, "Bir hayli kalabalık vardı. Her yaş grubundan kadınlar, kardeşlerimiz, ağabeylerimiz buradaydı. Son derece başarılı geçti. İnsanların yüzündeki gülücükleri, mutluluğu görüyorum. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Burada da bitmiyor; merkeze bağlı köylerimiz var. Köylerimizde çiftçilerimize gideceğiz, onlara da yine Kırıkkale Belediyesi'nin kendi serasında ürettiği fideleri, üretime kazandırabilmek için ulaştırmış olacağız" dedi.

Dağıtılan fidelerin veriminin çok iyi olduğunu belirten Melike Düğeroğlu, "Geçen sene de almıştık. Çok güzeldi, verimi de çok iyiydi. O yüzden başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene de bol bol verim alırız" ifadesini kullandı.

Bir başka vatandaş Mevlüt Gündüz ise, "Bir saat önce geldik, bekliyoruz. Başkanımız da sağ olsun, fideleri dağıtıyor. Alıp bahçemize dikeceğiz. Geçen sene de almıştık, yine organikti. Herhalde ata tohumlarından yapılıyor, ondan dolayı da memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Ücretsiz Sebze Fidesi Dağıtımında İzdiham - Son Dakika

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