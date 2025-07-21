Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, H.A.E. ve F.D'nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 685 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.