Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu
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Kırıkkale'de 2 bin 762 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 762 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 bin 762 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar, cam düzenek ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E. ve R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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