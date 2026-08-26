Rize'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Rize'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor

Rize\'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor
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Çayeli'nde denizde kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Ö. için arama çalışmaları sürüyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde dün ağabeyi Ahmet Ertuğrul Ö. (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Ö'nün bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekipleri, denizde ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Ekipler, Arif Kerem Ö'yü bulmak için dronla da arama yapıyor.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Ö. ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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