Fenerbahçe ve Galatasaray\'a Şampiyonlar Ligi\'nden servet

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u saf dışı bırakmasının ardından Türkiye, uzun bir aradan sonra Devler Ligi'nde iki takımla temsil edilme hakkı kazandı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Lyon engelini aşarak lig aşamasına yükseldi. İki ezeli rakip, Şampiyonlar Ligi'nde henüz ilk maçlarına çıkmadan önemli bir geliri de garantiledi.

GALATASARAY 30,5 MİLYON EUROYU GARANTİLEDİ

Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray'ın garanti geliri 30,5 milyon euro oldu. Sarı-kırmızılılar, katılım payı olarak 18,6 milyon euro, 10 yıllık sıralamadaki konumu nedeniyle 3,5 milyon euro, 5 yıllık sıralama ve medya gelirlerinden ise 8,4 milyon euro elde edecek. Böylece Galatasaray, sahaya çıkmadan toplam 30,5 milyon euroluk geliri garantiledi.

FENERBAHÇE'NİN KASASINA 31,8 MİLYON EURO

Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne yükselen Fenerbahçe'nin garanti ettiği rakam ise Galatasaray'dan daha yüksek oldu. Sarı-lacivertliler, katılım payından 18,6 milyon euro, 10 yıllık sıralamadan 3,8 milyon euro, 5 yıllık sıralama ve medya gelirlerinden ise 9,4 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe böylece Şampiyonlar Ligi'nde henüz lig aşamasına çıkmadan 31,8 milyon euroyu kasasına koymayı garantiledi.

İKİ KULÜBE TOPLAM 62,3 MİLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın garanti gelirleri toplandığında ortaya 62,3 milyon euroluk dev bir rakam çıkıyor. İki temsilcinin Şampiyonlar Ligi'nde alacağı galibiyet ve beraberlikler ile sıralama ve ilerleme bonusları, sezon sonunda elde edecekleri toplam geliri daha da yukarı taşıyacak.

İKİSİ DE 3. TORBADA

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimine 3. torbadan katılacak. Kura çekiminin ardından iki temsilcimizin lig aşamasındaki rakipleri de belli olacak.