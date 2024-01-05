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Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 978 gram sentetik uyuşturucu, 468 sentetik hap ve esrar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi
05.01.2024 - 10:34,
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 978 gram sentetik uyuşturucu, 468 sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapmasında Balışeyh ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulanan Y.E'nin (42) üzerinde 978 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve 12 sentetik hap buldu.

Merkez Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda ise E.C.Ç'nin (33) üzerinde ve evinde yapılan aramada ise 456 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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