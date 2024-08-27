Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20-26 Ağustos'ta sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 66 sentetik hap ve 77,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?