Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Nisan-6 Mayıs'ta sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 32,81 gram sentetik uyuşturucu ve 408 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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