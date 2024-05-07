Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda, 32,81 gram sentetik uyuşturucu ve 408 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

07.05.2024 16:21
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Nisan-6 Mayıs'ta sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 32,81 gram sentetik uyuşturucu ve 408 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, Kırıkkale, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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