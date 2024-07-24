Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 392 sentetik hap ele geçirildi, F.A. ve Y.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.