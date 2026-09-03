Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.K. ve B.N.Y. tutuklandı. Operasyonda 7,71 gram uyuşturucu ve 10 sentetik hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7,71 gram uyuşturucu ile 10 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K. ve B.N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
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