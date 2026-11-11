Kırıkkale\'de uyuşturucu suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.Ş. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.