Kuraklığın yaşandığı Kırıkkale'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Kuraklığın yaşandığı Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Kırıkkale'de uzun süren kuraklık döneminin ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış, Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Konya kara yollarını da etkiledi. Ancak yaklaşık yarım saat süren yağmur, ekili tarım arazilerine can suyu oldu.

29.04.2024 22:50
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Kuraklığın yaşandığı Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de uzun süren kuraklık döneminin ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı "sarı kod" uyarısının ardından Kırıkkale'de sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, uzun süren kuraklık döneminin ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Kuvvetli yağış, Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Konya kara yollarını da etkiledi. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde ise bir anda bastıran yağmur vatandaşlara da zorluk yaşattı. Yağışa yakalananlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.

Yaklaşık yarım saat yağan sağanak, ekili tarım arazilerine de can suyu oldu.

Kaynak: İHA

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