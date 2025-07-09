Kırıkkale'de 74 yaşındaki yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Metin Ç. idaresindeki 06 DHT 957 plakalı tır, Gürler Mahallesi Menderes Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Niyaz Dinç'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Dinç, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Yaya Trafik Kazası: 74 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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