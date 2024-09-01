Kırıkkale'de Zafer Bayramı'na özel konser - Son Dakika
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Kırıkkale'de Zafer Bayramı'na özel konser

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Kırıkkale'de düzenlenen konserde sahne alan sanatçılar, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

01.09.2024 02:13  Güncelleme: 02:20
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Kırıkkale'de Zafer Bayramı'na özel konser

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen konserde sahne alan sanatçılar, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen konserde sahne alan ünlü sanatçılar Oğuz Aksaç, Murat Aslan ve Gökhan Tombak, performanslarıyla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Meydana akın eden vatandaşlar, Büyük Zafer'in 102. yılına yakışır bir atmosferde, sanatçıların şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, kutlama programında yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet kenti Kırıkkale, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Zafer Bayramı'mız bir kez daha kutlu olsun. Bize bu cennet vatanı armağan eden ülkemizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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