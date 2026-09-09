Kırıkkale Delice\'de 16 yıl cezalı firari U.K. polis ve jandarma ile yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması" suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.K'nin Delice ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı belirlendi.

Hükümlü, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.