Kırıkkale Karakeçili\'de Gaziler Günü için tören düzenlendi, çelenk sunuldu

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk ve Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Yasin Mert ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Onur Çelik tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.