Kırıkkale polisi, hırsızlıktan 6 yıl hapisle aranan firari hükümlüyü araçta yakaladı

Kırıkkale polisi, hırsızlıktan 6 yıl hapisle aranan firari hükümlüyü araçta yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü ikametinin yakınlarında araç içinde yakaladı. Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırıkkale'de hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, ikametinin yakınlarında araç içerisinde yakalandı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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