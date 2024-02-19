Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı doğa yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
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Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı doğa yürüyüşüne katıldı

Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı doğa yürüyüşüne katıldı

Sulakyurt ilçesinde Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne Belediye Başkanı İsmail Bildik de katıldı. Grup, Kayalıdere mevkisinde ormanda yürüyüş yaparken mola yerinde belediye tarafından ikramda bulunuldu. Etkinlikte canlı müzik ve çeşitli aktiviteler düzenlendi. Başkan Bildik, spora ve sporcuya destek verdiklerini belirterek, etkinliğin başarılı geçtiğini ifade etti ve kulüp üyelerine teşekkür etti.

19.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Belediye Başkanı İsmail Bildik, Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübünün doğa yürüyüşüne katıldı.

Kayalıdere mevkisinde bir araya gelen grup, bir süre ormanda yürüyüş gerçekleştirdi.

Mola yerinde belediye tarafından ikramda bulunulan etkinliğe katılanlar, canlı müzik ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli dakikalar yaşadı.

Başkan Bildik, her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini belirterek, güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçede bu tür aktivitelerin artması için gayret ettiklerini dile getiren Bildik, programa katılan kulüp üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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