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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yürüyüş yolu ve mesire alanı hizmete açıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yürüyüş yolu ve mesire alanı hizmete açıldı

Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, halka hizmet için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve mesire alanının halkın kullanımına açıldığını duyurdu. Mesire alanında Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine ay yıldız yapıldığını söyleyen Bildik, halka en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kırıkkale\'nin Sulakyurt ilçesinde yürüyüş yolu ve mesire alanı hizmete açıldı
29.12.2023 - 21:31,  Güncelleme: 21:33
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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve mesire alanı hizmete açıldı.

Belediye Başkanı İsmail Bildik, AA muhabirine, vatandaşlara hizmet etmek için çıktıkları yolda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve mesire alanının halkın kullanımına açıldığını duyuran Bildik, "Mesire alanı girişinde Cumhuriyet'imizin 100. yılı şerefine 6 metre çapında ay yıldız yaptık. Sulakyurt halkı hizmetin en iyisine layık ve belediye olarak imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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