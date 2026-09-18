Kırıkkale Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı açılış töreni yapıldı

Kırıkkale Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı Töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, hayatın inanmak ve mücadele etmek olduğunu belirterek, bilgiyi üreten, paylaşan, aklıyla kalbini, başarısıyla vicdanını bir araya getiren gençlerin Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerine yürekten inandığını ifade etti.

Sarıibrahim, 2026-2027 Akademik Yılı'nın öğrencilere, akademisyenlere, üniversiteye ve Kırıkkale'ye hayırlı olmasını diledi.

Törende, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ise "Türkler açısından savunma sanayii tarihçesi ve gelişimi" konulu akademik yılı açılış dersi verdi.

Programa, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.