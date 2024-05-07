Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, basın mensuplarıyla buluştu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, basın mensuplarıyla buluştu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kentteki basın mensuplarıyla buluşarak yeni seçilen ve devam eden belediye başkanlarına hayırlı olsun dileğinde bulundu. Makas, halkın teveccühüyle seçilen makamların millete hizmet etmek için olduğunu vurguladı. Ayrıca, İl Özel İdaresi kampüsüyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verildi.

07.05.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

Vali Makas, Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından milletin teveccühüyle yeni seçilen ve devam eden belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlara hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bütün yürüyüşlerinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla olduğunu ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu makamlar aslında milletimizden sırı duayı arayacağımız makamlar. Hiçbir ayrım gözetmeksizin doğru ve iyi olanın yanında olacağız. Kırıkkale'mizin, köylerimizin, ilçelerimizin bir adım yukarıya taşınması noktasında biz de bütün arkadaşlarımıza eşit mesafede yardımcı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda İl Özel İdaresi kampüsüyle ilgili bir çalışmamız var. Burası 94 dönümdü. Fakat burasının aşağı yukarı 20 dönümü bizimdi. Hakikaten bizi neşelendiren, umutlandıran olay, 94 dönümün tapusunun tamamıyla bize geçmiş olması."

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Delice Kaymakamı Mustafa Babacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Mehmet Makas, Kırıkkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:16 Ricardo Quaresma’dan çok konuşulacak itiraflar Ricardo Quaresma'dan çok konuşulacak itiraflar
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:47 İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement