Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, basın mensuplarıyla buluştu

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

Vali Makas, Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından milletin teveccühüyle yeni seçilen ve devam eden belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlara hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bütün yürüyüşlerinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla olduğunu ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu makamlar aslında milletimizden sırı duayı arayacağımız makamlar. Hiçbir ayrım gözetmeksizin doğru ve iyi olanın yanında olacağız. Kırıkkale'mizin, köylerimizin, ilçelerimizin bir adım yukarıya taşınması noktasında biz de bütün arkadaşlarımıza eşit mesafede yardımcı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda İl Özel İdaresi kampüsüyle ilgili bir çalışmamız var. Burası 94 dönümdü. Fakat burasının aşağı yukarı 20 dönümü bizimdi. Hakikaten bizi neşelendiren, umutlandıran olay, 94 dönümün tapusunun tamamıyla bize geçmiş olması."

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Delice Kaymakamı Mustafa Babacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de çalışmaları hakkında bilgi verdi.