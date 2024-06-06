Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Delice ilçesinde köy incelemelerinde bulundu - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Delice ilçesinde köy incelemelerinde bulundu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Delice ilçesinde köy incelemelerinde bulundu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Delice ilçesine bağlı Meşeyayla, Kavaklı ve Gözükızıllı köylerini ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Vali Makas, köylerde yapılan kilit parke ve içme suyu geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi ve vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili ve Delice Kaymakamı Mustafa Babacan ile İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan da ziyaretlere katıldı.

06.06.2024 09:29
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Delice ilçesine bağlı bazı köylerde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Meşeyayla köyünü ziyaret eden Vali Makas, köy sakinleriyle bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ardından kilit parke ve içme suyu geliştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Makas, çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Makas, daha sonra Kavaklı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Makas, köy içerisinde yapılan kilit parke çalışmasını yerinde inceledi.

Son olarak Gözükızıllı köyüne geçen Vali Makas, vatandaşlarla buluşarak ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Makas, köydeki kilit parke ve bordür taşı çalışmalarını da yerinde inceledi.

Ziyaretlere, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili ve Delice Kaymakamı Mustafa Babacan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Delice ilçesinde köy incelemelerinde bulundu - Son Dakika

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