Kırıkkale Yahşihan'da 21 yıl hapis cezası kesinleşen firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu C.P. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.