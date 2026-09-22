Kırıkkale Yahşihan\'da belediye, mahalleleri sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçladı

Kırıkkale Yahşihan'da belediye, mahalleleri sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde haşereyle mücadele için ilaçlama çalışması sürüyor. Yahşihan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki tüm mahallelerde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.
Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda, ilçe merkezindeki mahallelerin tamamında sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı.
Kaynak: AA
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