Kırıkkale Yahşihan\'da belediye, mahalleleri sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda, ilçe merkezindeki mahallelerin tamamında sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı.