Kırıkkale Yeni Küçük Sanayi Sitesi İhalesi Şubat Ayında Gerçekleştirilecek

Kırıkkale Yeni Küçük Sanayi Sitesi ihalesinin şubat ayında gerçekleştirileceği bildirildi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, TOKİ tarafından geçen yıl nisan ayında çıkılan ilanın 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiği anımsatıldı.

Yeni Sanayi Sitesi'nin yapımı için çalışmaların hızlandıran Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, şubat ayı içerisinde tekrar ihaleye çıkması yönünde söz alındığı ifade edildi.

İş yerlerinin 540'ı 90 metrekare, 257'sinin ise 150 metrekare olacak şekilde inşa edilecek Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde 797 iş yeri, kafe, lokanta, çay ocağı, sosyal donatılar, yeşil alan ve banka şubesi gibi 29 ayrı iş yeri olacağı aktarılan açıklamada, iş yeri satışında mevcut esnaflara öncelik tanınacağı, iş yeri bedellerinin yüzde 25'inin peşin, geri kalan kısmının ise eşit taksitlerle ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Saygılı, "Şehrimizin ekonomisine, istihdamına, üretimine ve gücüne büyük destek olacak. Kırıkkale'de ustalarımız, kalfalarımız, çıraklarımız daha modern alanlarda hizmet verecek. Vatandaşlarımız da aynı şekilde modern ortamlarda hizmet alacaklar. Şehrimizin önemli bir sorununu çözmekte böylelikle bize nasip olacak." ifadesini kullandı.