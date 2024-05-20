Kırıkkaleli Arıcılar Dinek Dağı'nda Organik Arıcılık Projesiyle Üretim Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkaleli Arıcılar Dinek Dağı'nda Organik Arıcılık Projesiyle Üretim Yapıyor

Kırıkkaleli Arıcılar Dinek Dağı\'nda Organik Arıcılık Projesiyle Üretim Yapıyor

Kırıkkaleli arıcılar, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle Balışeyh ilçesindeki Dinek Dağı'nda organik arıcılık yapıyor. 2022 yılında başlatılan 'Dinek Dağı'nda Organik Arıcılık Projesi' kapsamında 18 üreticiye organik arılı kovan ve ekipman desteği sağlandı. Arıcılar, bu yıl hedefledikleri bal üretimini yakalamayı planlıyor.

20.05.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkaleli arıcılar, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle organik arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla Balışeyh ilçesindeki 1744 rakımlı Dinek Dağı'nda organik üretim yapıyor.

Üreticilere organik arıcılığın benimsetilmesi, elde edilecek organik arı ürünleriyle gelir seviyelerinin yükseltilmesi, yerelde istihdam sağlanması ve aile iş gücünün artırılması amacıyla 2022 yılında "Dinek Dağı'nda Organik Arıcılık Projesi" hazırlandı.

Üç yıllık bütçesi 1 milyon 500 bin lira olan proje kapsamında ilk etapta 18 üreticiye yüzde 70 hibeyle organik arılı kovan ve ekipman desteği sağlandı.

Arıcılar, geçen yıl iklim koşulları nedeniyle istedikleri verimi alamasa da bu yıl hedefledikleri bal üretimini yakalamayı hedefliyor.

Kırıkkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hızır Akdemir, AA muhabirine, proje öncesinde Dinek Dağı'nı ekiplerle gezdiklerini ve organik bal üretimi için bu bölgeyi seçtiklerini söyledi.

Bölgeye geçen yıl 18 arıcının yerleştirildiğini ve faaliyetlere başladıklarını anlatan Akdemir, "Arıcılarımıza organik arılı kovan ve ekipmanları KOP desteğiyle tedarik edildi. Sonrasında üretime başladık. Geçen yıl mevsim şartlarından dolayı arıcılar biraz mağdur oldu. Bu yıl çok iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Akdemir, proje kapsamında malzemelerin yüzde 70 hibeyle sağlandığını, bu yıl da yüzde 100 hibe olarak ilave kovan verildiğini dile getirdi.

İlk olarak her üreticiye 20 arılı, 18 de yedek kovan dağıtıldığını belirten Akdemir, şunları kaydetti:

"Bu yıl da 11 kovan, 20 kilogram petek verildi. Bölgede şu anda 500'e yakın kovan var ama bu sayı 1000'e kadar çıkabilecek. Devletimiz arıcılarımıza çok güzel proje hazırladı. Aynı zamanda Orman İşletme Müdürlüğü 15 bin dekar alanda 20 çeşit ballı bitki dikti. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Arıcılar ve birlik olarak projenin devam etmesi, sertifikalar ve coğrafi işaret alınması için mücadele edeceğiz. Projenin başarılı olacağına ve memleketimize fayda vereceğine inanıyoruz. Bütün arıcılarımızın gününü de kutluyor, bol kazançlı yıl diliyorum."

Üreticilerden Ali Rıza Çelik ise yaklaşık 18 yıldır arıcılık yaptığını, devletin de kendilerine güzel bir imkan tanıdığını ifade etti.

Bölgenin bal verimi açısından çok iyi olduğunu vurgulayan Çelik, "Umarım devletimizin tanıdığı imkanları boşa çıkarmayacağız, devletimize katkıda bulunacağız. Aktif olarak 23 kovanım var. Zaman zaman artıyor veya eksiliyor. Devletimiz 50 kovana kadar müsaade etmiş. Projeden memnunuz, sağ olsunlar. Hem İl Tarım ve Orman hem de Orman İşletme Müdürlüğü elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Musa Akay da "10 yıldır arıcılık yapıyorum. Hibe projesine katıldık, şu anda memnunuz. İşlerimiz iyi. Allah devletimize zeval vermesin, gereken desteği yapıyor. Geçen yıl iklime bağlı sıkıntılar oldu ama bu yıl daha güzel olacak inşallah. Şu anda 30 kovanla üretim yapıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Konya Ovası Projesi, Kırıkkale, Balışeyh, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkaleli Arıcılar Dinek Dağı'nda Organik Arıcılık Projesiyle Üretim Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
13:36 Ayhan Bora Kaplan’ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden buradayım Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım
13:01 Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 14:32:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkaleli Arıcılar Dinek Dağı'nda Organik Arıcılık Projesiyle Üretim Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement