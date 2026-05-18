Kırım Tatar Sürgünü Anması

(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından bölgede baskı, militarizasyon ve demografik değişim politikalarının hız kazandığını söyledi.

"Kırım Tatar Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Celal, Kırım Tatarlarının 1944 sürgününün ardından anayurtlarına dönerek "evlerini, topluluklarını ve geleceklerini yeniden inşa etmeye çalıştıklarını" ifade etti."

Ancak Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakıyla birlikte "baskı, korku ve şiddet mantığının yeniden geri döndüğünü" ifade eden Celal, Birleşmiş Milletler mekanizmaları tarafından tanınan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Rus makamlarınca "aşırılıkçı örgüt" ilan edildiğini aktardı.

Celal, Kırım'da gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, dini liderler ve sıradan vatandaşların "kimliklerinden, onurlarından ve evlerinden vazgeçmeyi reddettikleri için" cezaevinde bulunduğunu belirtti. Kırım'ın yalnızca işgal altındaki bir bölge olmadığını söyleyen Celal, bölgenin aynı zamanda "militarizasyon, baskı ve bilinçli demografik mühendislik alanına dönüştüğünü" söyledi.

2014'ten bu yana yüz binlerce Rus vatandaşının Kırım'a taşındığını ifade eden Celal, Kırım Tatarları ile Ukrayna yanlısı kişilerin ise baskı, siyasi davalar, iş kaybı ve mülkiyetlerine el konulması yoluyla bölgeden uzaklaştırıldığını ileri sürdü.

"Bu sadece bir işgal değil, Kırım'ın kimliğini değiştirme girişimidir" diyen Celal, "Kırım Ukrayna'dır" mesajını yineledi. Kırım Tatarlarının toprakları, kimlikleri, dilleri, öz yönetimleri ve gelecekleri üzerindeki haklarının "müzakere edilemez" olduğunu söyleyen Celal, Türkiye'nin Ukrayna'ya, uluslararası hukuka ve Kırım Tatar halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti."

Celal ayrıca, 1944 sürgününü "soykırım" olarak tanıyan ülkelere teşekkür ederek diğer ülkelere de 1944 sürgününü soykırım olarak tanımaları yönünde çağrıda bulundu.

Etkinliğe çok sayıda diplomatik temsilci ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas da katıldı. Etkinlik kapsamında daha sonra Kırım Tatarlarının sürgününü konu alan "Kırım Tatar Soykırımı ve Süregelen Suç" adlı belgesel gösterildi.