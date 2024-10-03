Kirk Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi - Son Dakika
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Kirk Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi

Kirk Kasırgası'nın rüzgar hızı 195 km/s'ye çıkarak kategori 3 seviyesine ulaştı.

03.10.2024 11:18
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Kirk Kasırgası'nın seviyesinin güçlenerek Atlantik Okyanusu'nda "kategori 3"e yükseldiği ve hızla büyüyerek büyük bir kasırgaya dönüşmesinin beklendiği bildirildi.

Miami merkezli ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Kirk Kasırgası'nın Karayip Denizi'nin doğusundaki "Küçük Antiller" adalar topluluğunun yaklaşık 1885 kilometre doğu ve kuzeydoğusunda rüzgar hızının saatte 195 kilometreye çıktığını açıkladı.

Açıklamada, Kirk Kasırgası'nın böylelikle Atlantik Okyanusu'nda kategori 3 seviyesine ulaştığı ve etkisinin artmasının beklendiği kaydedildi.

Kirk Kasırgası'nın hafta sonuna kadar Leeward Adaları ve Bermuda'nın bazı kesimlerini etkileyebileceğine işaret edilen açıklamada, kasırganın bu bölgede "hayatı tehdit eden" akıntı ve dalgalara neden olabileceği belirtildi.

Tropik fırtına Leslie, Atlantik Okyanusu'nun doğusunda oluştu

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Atlantik Okyanusu'nun doğusunda ise tropik fırtına Leslie'nin oluştuğunu ve hafta sonuna kadar güçlenerek bir kasırgaya dönüşebileceğini duyurdu.

Açıklamada, fırtınanın Cabo Verde Adaları'nın 790 kilometre güneybatısında olduğu ve saatteki hızının 65 kilometreye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Leslie'nin henüz kara için bir tehdit olarak görülmediği kaydedilirken bölgede tropik fırtına nedeniyle herhangi bir uyarı yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kirk Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi - Son Dakika

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