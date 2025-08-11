Kırkağaç'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.32'deki deprem, 13.18 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haber-kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,