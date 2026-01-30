Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Muhtarlar ve Stk'lerle Kırkağaç'ın Geleceğini Konuştu

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkağaç'ta mahalle muhtarları, STK temsilcileri, pazarcılar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan Dutlulu, "Hangi mahallenin ne eksiği varsa o eksiği tamamlamak için tüm gücümüzle elimizden geleni yapacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkağaç'ta mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Dutlulu'ya program boyunca Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti.

"35 kilometre soğuk asfalt çalışması yaptık"

Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla iş birliği içinde çalışmanın önemine değinen Başkan Besim Dutlulu, "Geçtiğimiz dönemde mahallelerimize bir iş yapacaksak muhtarlara sorduk. Pazaryeri yapacaksak pazarcılar odasına sorduk. Bu işin sonunda hem muhtarlarımız hem de halkımız kazandı. Bizim Kırkağaç'ın sorununu sizden iyi bilme şansımız yok. Kırkağaç'ta bir avantajımız var. Çok çalışkan bir belediye başkanımız var. Yapılacak hizmetleri nokta atışlarıyla adım adım beraber programlıyoruz. Kırkağaç'ta yıllardır yapılmayan, şehir merkezinde büyük bir ihtiyaç olan sıcak asfaltı yaptık. 35 kilometre soğuk asfalt çalışması yaptık. Bu sene yine sıcak ve soğuk asfalt planlamamız var. Artık Kırkağaç'ın en önemli sorunlarından biri olan yol sorununu adım adım çözmeye başlıyoruz" diye konuştu.

"Hangi mahallenin eksiği varsa o eksiği tamamlamak için elimizden geleni yapacağız"

Altyapı noktasında birçok köyün sıkıntı yaşadığını dile getiren Dutlulu, "Üstün Başkan ile el ele verdik. Hep beraber mahallelerimizin altyapılarını yenilemeye başladık. Kırkağaç'ta bir mahallemiz hariç bütün mahallelerimiz kırsal mahalle oldu. Biz ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ayrımı yapmıyoruz. Bizim tek bir amacımız var; Kırkağaç'ın sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek. Kırkağaç, geçmişte hak ettiği hizmeti alamadı. Kırkağaç'a ne kadar hizmet edebiliriz, halkımızın taleplerini nasıl çözebiliriz bunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Üstün Dönmez ile el ele verdiklerini ve Kırkağaç halkı için hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Dutlulu, "Hiçbir zaman bu sorun bizim sorunumuz değil demeyeceğiz. Karakurt'ta camiye başlayacağız, oraya çok güzel bir cami yapacağız. Kırkağaç'ta hangi beldenin hangi mahallenin ne eksiği varsa o eksiği tamamlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Tüm hizmetler için Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum"

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ise altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten kırsal kalkınmaya kadar her alanda Kırkağaç'ın ihtiyaçlarını tek tek ele aldıklarını söyledi. Dönmez, "Bugün Besim Başkanımız, rahmetli Ferdi Zeyrek Başkan'ın projesi, mirası olan Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Şubesi'nin açılışını yapacak. Ortak akıl ve iş birliği ile ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Kırkağaç'ımıza yapılan ve yapılacak tüm hizmetler için Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Besim Dutlulu, konuşmasının sonunda mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin sorunlarını yanıtladı, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dutlulu, Kırkağaç ilçe programında, pazar esnafı ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Dutlulu, Kırkağaç halkının da talep ve önerilerini dinledi.