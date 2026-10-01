Kırklareli Adliyesi'nde yangın tatbikatında başsavcı tüple müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli Adliyesi'nde yangın tatbikatında başsavcı tüple müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Adliyesi\'nde yangın tatbikatında başsavcı tüple müdahale etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Adliyesi'nde yangın tatbikatı yapıldı. Alarm sonrası hakim, savcı ve personel güvenli alana yönlendirildi; itfaiye eğitiminin ardından başsavcı ve katılımcılar kontrollü ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Kırklareli Adliyesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen tatbikatta senaryo gereği binada yangın alarmı verildi.

Adliyede görevli hakim, savcı ve adliye personeli belirlenen güvenli toplanma alanına yönlendirildi.

Tahliyenin ardından Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın güvenlik teknikeri Ayhan Abdullahoğlu, yangın türleri, yangınlara müdahale yöntemleri ve yangın tüpünün doğru kullanım teknikleri hakkında bilgi verdi.

Başsavcı Özkan Levent Taşkoparan, hakim ve savcılar ile adliye personeli yakılan kontrollü ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Kaynak: AA
KırklareliGüvenlikBaşsavcıİtfaiyeGüncelHakimYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:04:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırklareli Adliyesi'nde yangın tatbikatında başsavcı tüple müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei