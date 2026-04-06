Kırklareli Barajı'nda Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika
06.04.2026 09:42
Kırklareli Barajı'nın doluluk oranı yağışlar sayesinde yüzde 63'e yükseldi. Su tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Geçen yıl yaz mevsiminde aşırı kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Kırklareli Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla arttı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, barajın doluluk oranı ocak ayından itibaren artış gösterdi.

Geçen yaz mevsiminde etkili olan kuraklık nedeniyle yüzde 28'e kadar gerileyen barajın doluluk oranı, yağmur ve kar yağışlarının ardından yüzde 63'e ulaştı.

Kentin içme suyunun karşılandığı barajda mevcut su miktarının 71 milyon 567 bin metreküp olduğu bildirildi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, kentte barajların kış mevsiminde etkili olan sağanak ve karla dolmaya başladığını söyledi.

Su kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanılmasını öneren Şaylan, bir damla suyun bile değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
