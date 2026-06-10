Kırklareli Barajları Doluluk Oranı Yüzde 60 - Son Dakika
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Kırklareli Barajları Doluluk Oranı Yüzde 60

Kırklareli Barajları Doluluk Oranı Yüzde 60
10.06.2026 16:15
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Kırklareli'ndeki 4 barajın doluluk oranı yüzde 60’a yükseldi, su seviyesi yağışlarla arttı.

Kırklareli'nde 4 barajın doluluk oranı yüzde 60 olarak ölçüldü.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyeleri düşen barajlarda yağışların etkisiyle doluluk oranları arttı.

Depolama hacmi toplam 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarında 205 milyon 247 bin metreküp su bulunuyor.

Son ölçümlerde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60 olarak kaydedildi.

Barajlar arasında en fazla su, 86 milyon 447 bin metreküple Edirne'ye de içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda yer aldı.

Kaynak: AA

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