Kırklareli Barosu\'nda tek adaylı seçimi Mümün Neşetoğlu 230 oyla kazandı

Kırklareli Barosu'nda tek adaylı seçimi Mümün Neşetoğlu 230 oyla kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Barosu olağan genel kurulunda gelir, gider ve faaliyet raporları ibra edildi; seçimde tek aday olan mevcut başkan Mümün Neşetoğlu 230 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Neşetoğlu, meslektaşlarının teveccühüyle yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Kırklareli Barosu olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
Baro başkanlığının konferans salonunda düzenlenen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.
Seçimde mevcut başkan Mümün Neşetoğlu tek aday olarak seçime girdi.
230 oy alan Neşetoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.
Neşetoğlu, seçimin ardından, meslektaşlarının teveccühü ile yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Kaynak: AA
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