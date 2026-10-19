Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kamu kaynaklarının etkin kullanımını değerlendirdi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, belediye birimlerinin sorumlulukları, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü.

Ayrıca kamu kaynaklarının etkin, verimli ve mevzuata uygun kullanımı ile hizmetlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi konuları görüşüldü.

Bulut, Kırklareli'ye hizmetleri doğru, güvenilir ve kamu yararını gözeten bir anlayışla sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Birimlerimizin sorumluluklarını ve önümüzdeki dönemde atılması gereken adımları ele aldık. Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve mevzuata uygun kullanılması, hizmetlerimizin şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışıyla yürütülmesi konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

- Sabah namazı buluşması

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Hundi Hatun Camisi'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, kılınan namazın ardından tesbihat ve yapılan dualarla tamamlandı.

Program sonrası vatandaşlarla sohbet eden Özderin, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Sabahın bereketinde hemşehrilerimizle aynı safta buluşmanın, dualarımızı paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu tür buluşmalar birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.