Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kamu kaynaklarının etkin kullanımını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kamu kaynaklarının etkin kullanımını değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kamu kaynaklarının etkin kullanımını değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda birim sorumlulukları, yürütülen çalışmalar ve gelecek dönem projeleriyle kamu kaynaklarının etkin, verimli ve mevzuata uygun kullanımı ele alındı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, belediye birimlerinin sorumlulukları, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü.

Ayrıca kamu kaynaklarının etkin, verimli ve mevzuata uygun kullanımı ile hizmetlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi konuları görüşüldü.

Bulut, Kırklareli'ye hizmetleri doğru, güvenilir ve kamu yararını gözeten bir anlayışla sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Birimlerimizin sorumluluklarını ve önümüzdeki dönemde atılması gereken adımları ele aldık. Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve mevzuata uygun kullanılması, hizmetlerimizin şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışıyla yürütülmesi konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

- Sabah namazı buluşması

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Hundi Hatun Camisi'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, kılınan namazın ardından tesbihat ve yapılan dualarla tamamlandı.

Program sonrası vatandaşlarla sohbet eden Özderin, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Sabahın bereketinde hemşehrilerimizle aynı safta buluşmanın, dualarımızı paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu tür buluşmalar birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kırklareli BelediyesiDerya BulutPolitikaGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
13:46
Nereden nereye Fenerbahçe’nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
13:11
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı Meğer başkomisermiş
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 14:00:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kamu kaynaklarının etkin kullanımını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei