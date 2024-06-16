Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, personeliyle bayramlaştı.
Bulut, belediye şantiyesinde düzenlenen programda, bayramlarda birlik ve beraberlik duygulanın ön plana çıktığını söyledi.
Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Bulut, bu önemli günlerde küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini kaydetti.
Bayram günlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Bulut, "En kötü günümüz bayram havasında olsun." dedi.
Konuşmanın ardından Bulut, belediye başkan yardımcıları ve personeli ile bayramlaştı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?