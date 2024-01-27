 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, esnafı ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, esnafın isteklerini dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Kesimoğlu, kente daha fazla hizmet etmek istediklerini belirterek tüm vatandaşları 31 Mart'ta oy kullanmaya davet etti. Mutlu insanlar kenti Kırklareli'nde yaşayanların 31 Mart seçimlerinde gereğini yapacağına inandığını dile getiren Kesimoğlu, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Ziyaretlerine devam edeceğini belirten Kesimoğlu, esnafın ve vatandaşların taleplerini dikkate alacaklarını vurguladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, esnafı ziyaret etti
27.01.2024 - 10:45,
Abone Ol

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, esnafı ziyaret etti.

Kesimoğlu esnafın isteklerini dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Kente daha fazla hizmet etmek istediklerini ifade eden Kesimoğlu, tüm vatandaşları 31 Mart'ta oy kullanmaya davet etti.

Mutlu insanlar kenti Kırklareli'nde yaşayanların 31 Mart seçimlerinde gereğini yapacağına inandığını dile getiren Kesimoğlu, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kesimoğlu, ziyaretlerini sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, esnafı ziyaret etti - Son Dakika


11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 12:02:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement